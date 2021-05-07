Шестиклассница в США открыла стрельбу в школе, есть пострадавшие. Фото: CNN

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Ракурс

Американская школьница открыла огонь из огнестрельного оружия в городе Ригби, штат Айдахо. В результате пострадали двое детей и один взрослый.

Шестиклассница вынула из своего рюкзака пистолет и ранила двух детей в школьном коридоре. После этого она вышла на улицу и выстрелила во взрослого мужчину, пишет ABC News.

В конце концов девочку обезоружил учитель и удерживал ее до прибытия полиции. Взрослому оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Дети остаются в медучреждении, им может потребоваться операция.

Мотив стрельбы пока неизвестен, имя ученицы не разглашают. В полиции говорят, что не знают, где ребенок взял пистолет. Сейчас девочка находится под стражей.

Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор сообщил журналистам, что как только расследование будет завершено, его офис выдвинет «соответствующие» обвинения, возможно, о покушении на убийство.

Напомним, перестрелка в трущобах Рио-де-Жанейро унесла 25 жизней, в том числе полицейского. Так завершился рейд полиции на банду наркоторговцев в четверг, 6 мая. Подозреваемые пытались скрыться по крышам домов, когда полиция прибыла на территорию трущоб на бронетранспортерах и в сопровождении вертолетов.

Источник: ABC News