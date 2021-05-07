Без «красных» зон — из жесткого карантина выводят последнюю область

https://racurs.ua/n154299-bez-krasnyh-zon-iz-jestkogo-karantina-vyvodyat-poslednuu-oblast.html

Ракурс

Украина полностью выходит из «красной» зоны коронавирусного карантина. Власть готовится вывести из локдауна и Сумскую область.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 7 мая сообщил, что сделать это позволяют показатели региона. Минздрав будет рекомендовать госкомиссии сегодня принять решение о выводе Сумщины из самой жесткой зоны карантина. Этот регион станет последним в Украине, который оставит «красную» зону.

Ляшко сообщил, что всего во время третьей COVID-волны в «красной» зоне карантина побывали 14 регионов Украины, средний срок пребывания области в ней составлял 37 дней.

Быстрее других справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких ограничениях 22 дня. Дольше они действовали в Житомирской (63 дня) и Черновицкой (52 дня) областях, — сообщил Ляшко.

Данные Минздрава свидетельствуют, что в Украине по состоянию на 7 мая только в двух областях превышен показатели по коронавирусу. Так, в Донецкой и Черкасской областях чуть выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.

7 мая «красную» зону покинули Запорожская и Полтавская области. Эти области перешли в «желтую» зону, отменив запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов, рынков.