У «Дії» анонсували запуск статичного QR-коду — деталі, фото — Главком

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Застосунок «Дія» у травні отримає ще одну функцію. В Мінцифрі анонсували запуск статичного QR-коду, який широко застосується у бізнесі.

Анонсував нову послугу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Новий продукт представлять 17 травня на Diia Summit.

Статичний QR-код допоможе будь-якому бізнесу за лічені секунди створити QR, за яким можна передати копію документа. В Мінцифрі розповіли, що така послуга зручна при заселенні в готель.

Ви обов’язково підтверджуєте політику конфіденційності, а історія передачі копії документів зберігається. На відміну від сьогоднішніх кейсів. Сьогодні ви не знаєте/не пам’ятаєте, скільки разів і куди подавали ксерокс вашого паспорту, — написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.

В основу нового сервісу в Мінфцифрі поклали принцип people to people, а «Дія» виступить його платформою. Використовувати сервіс можна в будь-якій життєвій ситуації, де потрібно робити і зберігати копії документів.

Федоров нагадав, що в жовтні 2020 року Мінцифри запустило в «Дії» цифрове поширення документів — коли громадянин може на пошті, в банку, готелі поділитися цифровою копією документів. Для цього необхідно провести інтеграцію «Дії» з IT-рішенням бізнесу.

У червні 2020 року у застосунку «Дія» з’явився сканер QR-кодів, за допомогою якого можна сканувати документи у застосунку.