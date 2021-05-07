Акули використовують магнітне поле для переміщень на великі відстані, фото: hi-chef

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Ракурс

Акули здатні переміщатися на десятки тисяч кілометрів, але науковці довгий час не могли зрозуміти, що їм допомагає і як саме ці риби орієнтуються в просторі. Вчені за допомогою експерименту з’ясували, що акули використовують магнітне поле Землі, щоб мандрувати на великі відстані.

Раніше дослідження показали, що акули здатні відчувати магнітні поля Землі. Американські вчені з університетів штатів Флорида і Техас пов’язали цей факт зі здатністю акул до далеких подорожей і провели цікавий експеримент. Результати своєї роботи вони опублікували в журналі Current Biology.

Для дослідження науковці відловили в океані 20 молодих особин акули, що належать до риб-молотів, Sphyrna tiburo. Окремо їх поміщали в круглий басейн, в якому були спеціально змодельовані магнітні поля, які модифікувалися по ходу експерименту.

Так, коли поля імітували умови, при яких Північний полюс був далеко від місця, де зловили риб, а Південний — близько, акули починали переміщуватися на північ. У зворотній конфігурації полів акули пливли на південь.

Коли ж магнітне поле збігалося з умовами того місця, де були спіймані акули, вони не проявляли ніяких переваг в напрямках свого руху. Схоже, вони відчували себе комфортно і вважали, що знаходяться в правильному місці.

Автори дослідження вважають, що подібними здібностями володіють й інші риби та деякі тварини, що мешкають в океані. Адже морські черепахи теж залучають магнітне поле, щоб повернутися до місця народження.

Також вчені вважають, що за допомогою магнітного поля акули здатні змінювати структуру своїх популяцій.