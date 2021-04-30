Акула-гігант полює у європейських водах, фото:nachedeu

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Величезна біла акула подолала Атлантичний океан зі сходу на захід, пропливши від берегів Сполучених Штатів у північні води та зупинилася біля Азорських островів. Гігантську мандрівницю зафіксували дослідники наукової організації Ocearch.

Вчені вели спостереження за білою акулою, прикріпивши до неї спеціальний прилад. Про подорож акули-гіганта повідомляє Nachedeu.

Дослідники з Ocearch почали спостерігати за 50-річною білою акулою ще з жовтня 2019 року. Вони їй дали ім’я Нукумі та прикріпили до її спинного плавника трекер, який надсилав сигнал до штабу щоразу, коли вона підіймалася на поверхню.

Завдяки приладу вчені дізналися, що Нукумі перетнула Середньоатлантичний хребет і потрапила у води північно-східної Атлантики.

За даними Ocearch, морська хижачка важить півтори тонни та є другою білою акулою, яка подолала відстань 9 тис.км. До цього тільки одній акулі вдалося повністю перетнути океан, це було у 2014 році.

Вчені кажуть, що вже влітку 2021 року акула може опинитися в європейських водах поблизу Велико] Британії.

За спостереженнями дослідників, Нукумі зазвичай плавала навколо східного узбережжя Канади й Америки, і це найбільша біла акула, яку коли-небудь фіксували в регіоні. Однак наприкінці лютого вона повернула на схід і попрямувала через Атлантику в сторону Європи.

Такі мандрівки акул не є звичним явищем, тому вчені припустили, що Нукумі, можливо, попливла в сторону Європи через вагітність, щоб знайти місце для народження дитини.

Всесвітній фонд дикої природи визнав великих білих акул найбільшими хижими рибами на планеті. Вони є вразливим видом, чисельність білих акул на планеті стрімко скорочується.

Джерело: Nachedeu