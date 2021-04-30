Акула-гигант охотится в европейских водах, фото:nachedeu

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Огромная белая акула преодолела Атлантический океан с востока на запад, проплыв от берегов Соединенных Штатов в северные воды, и остановилась возле Азорских островов. Гигантскую путешественницу зафиксировали исследователи научной организации Ocearch.

Ученые вели наблюдение за белой акулой, прикрепив к ней специальный прибор. О путешествии акулы-гиганта сообщает Nachedeu.

Исследователи из Ocearch начали наблюдать за 50-летней белой акулой еще с октября 2019 года. Они ей дали имя Нукуми и прикрепили к спинному плавнику трекер, который посылал сигнал в штаб каждый раз, когда она поднималась на поверхность.

Благодаря прибору ученые узнали, что Нукуми пересекла Среднеатлантический хребет и попала в воды северо-восточной Атлантики.

По данным Ocearch, морская хищница весит полторы тонны и является второй белой акулой, которая преодолела расстояние 9 тыс. км. До этого только одной акуле удалось полностью пересечь океан, это было в 2014 году.

Ученые говорят, что уже летом 2021 года акула может оказаться в европейских водах вблизи Великобритании.

По наблюдениям исследователей, Нукуми обычно плавала вокруг восточного побережья Канады и Америки, и это самая большая акула, которую когда-либо фиксировали в регионе. Однако в конце февраля она повернула на восток и направилась через Атлантику в сторону Европы.

Такие путешествия акул не является обычным явлением, поэтому ученые предположили, что Нукуми, возможно, поплыла в сторону Европы из-за беременности, чтобы найти место для рождения ребенка.

Всемирный фонд дикой природы признал больших белых акул крупнейшими хищными рыбами на планете. Они являются уязвимым видом, численность белых акул на планете стремительно сокращается.

Источник: Nachedeu