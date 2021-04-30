Политики прикрывают 9-м мая голодоморы и репрессии в СССР — Притула

https://racurs.ua/n154028-politiki-prikryvaut-9-m-maya-golodomory-i-repressii-v-sssr-pritula.html

Ракурс

9 мая, декоммунизацию и влияние советской и российской пропаганды на украинцев прокомментировал волонтер Сергей Притула. Он заявил, что ненавидит политизацию памятных дат пророссийскими политиками.

Ненавижу украинских пророссийских политиков, которые прикрываясь подвигом таких, как мой дедушка, миллионами таких бойцов, как он, и, также, тех ребят, которые воевали в рядах УПА, что они подвигом таких простых солдат-красноармейцев прикрывают преступления, которые принесла советская власть на украинскую землю — голодоморы, репрессии, расстрелы, разрушение церквей, — заявил Притула в эфире программы «Право на власть» в четверг.

Он также рассказал свою семейную историю и высказался о национальных героях.

Мой дедушка, который воевал, сохранил церковь в селе, он выпросил у областного ЦК ее не разрушать. Церковь 1530 года, где венчались Марина Мнишек с Лжедмитрием, и сделал из нее склад. Он прятал церковные книги на чердаке нашего дома, опасаясь, что если эта власть и этот режим о них узнает, то всю семью репрессируют, — заявил телеведущий.

Притула также эмоционально высказался о своем отношении к политическим манипуляциям с историей.

Почему декоммунизация — это хорошо? Когда я гуляю со своим сыном, то обращаю внимание на названия улиц. Здесь в Киеве неподалеку есть улица Бабушкина. Я поинтересовался, кто это такой? Какой-то россиянин, который был террористом, соратником Ленина, расстрелянный царской властью в 1906 году? Я не знаю, как объяснить своему сыну, почему в Киеве в столице Украины есть такая улица. Сейчас она носит название Марка Безручко — генерал-хорунжего армии УНР, одного из создателей «чуда над Вислой». Давайте смотреть в будущее с оглядкой на одну важную вещь: что мы предлагаем нашим детям? Каких героев мы предлагаем нашим детям? Почему мы должны рассказывать о «талантах» Жукова, который дивизии гнал через минные поля, если у нас есть Андрей Кизило, который погиб на войне с РФ? И таких как он мы должны героизировать, — подытожил Притула.

Напомним, 8 мира весь мир отмечает День памяти и примирения и чтит память о 80 млн жертв Второй мировой войны, которая стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. 7 мая 1945 года был подписан акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23.01. В связи с этим во многих городах Европы и США прошли многолюдные празднования. В то же время в советской идеологии память о войне оставалась центральной темой на протяжении десятилетий, также помпезно лелеялся культ победы. В итоге День Победы был назначен не точно в годовщину капитуляции Германии, а днем позже — 9 мая, вероятно, с целью выделения роли СССР в войне и присвоения победы.