Акулы используют магнитное поле для перемещений на большие расстояния

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Ракурс

Акулы способны перемещаться на десятки тысяч километров, но представители науки долгое время не могли понять, что им помогает и как эти рыбы ориентируются в пространстве. Ученые с помощью эксперимента выяснили, что акулы используют магнитное поле Земли, чтобы путешествовать на большие расстояния.

Исследования, проводимые раньше, показали, что акулы способны чувствовать магнитные поля. Американские ученые из университетов штатов Флорида и Техас связали этот факт со способностью акул к далеким путешествиям и провели интересный эксперимент. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Current Biology.

Для исследования ученые отловили в океане 20 молодых особей акулы, принадлежащих к рыбам-молотам, Sphyrna tiburo. Отдельно их помещали в круглый бассейн, где были специально смоделированы магнитные поля, которые модифицировались по ходу эксперимента.

Так, когда поля имитировали условия, при которых Северный полюс был далеко от места, где поймали рыб, а Южный — близко, акулы начинали перемещаться на север. В обратной конфигурации полей акулы плыли на юг.

Когда магнитное поле совпадало с условиями того места, где были пойманы акулы, они не проявляли никаких преимуществ в направлении своего движения. Похоже, они чувствовали себя комфортно и считали, что находятся в правильном месте.

Авторы исследования считают, что подобными способностями обладают и другие рыбы и некоторые животные, обитающие в океане. Ведь морские черепахи тоже используют магнитное поле, чтобы вернуться к месту рождения.

Также ученые считают, что с помощью магнитного поля акулы способны менять структуру своих популяций.