Затримана за крадіжку померла у поліційному відділку Києва

https://racurs.ua/ua/n154310-zatrymana-za-kradijku-pomerla-u-policiynomu-viddilku-kyieva.html

Ракурс

У поліції Києва сталася НП — у відділку вночі померла затримана за крадіжку жінка.

Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. Вранці 7 травня її виявили мертвою.

Затриману привезли вчора до Святошинського управління поліції. Оперативники затримали її за крадіжку з магазину і відкрили кримінальне провадження.

Жінка не мала постійного місця проживання у Києві. Виявилося, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліція провели всі необхідні процесуальні дії, затримала її і помістила у кімнату для затриманих. Жінка не скаржилася на самопочуття, стверджують у поліції столиці.

У відділку вранці працювали лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження і встановлюють обставини її смерті.

Матеріали перевірки передадуть до ДБР.