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Ракурс
Затримана за крадіжку померла у поліційному відділку Києва

Затримана за крадіжку раптово померла у поліційному відділку Києва

7 тра 2021, 12:55
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У поліції Києва сталася НП — у відділку вночі померла затримана за крадіжку жінка.

Жінка перебувала в кімнаті для затриманих сама. Вранці 7 травня її виявили мертвою.

Затриману привезли вчора до Святошинського управління поліції. Оперативники затримали її за крадіжку з магазину і відкрили кримінальне провадження.

Жінка не мала постійного місця проживання у Києві. Виявилося, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліція провели всі необхідні процесуальні дії, затримала її і помістила у кімнату для затриманих. Жінка не скаржилася на самопочуття, стверджують у поліції столиці.


У відділку вранці працювали лікарі, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Правоохоронці опрацьовують записи із камер спостереження і встановлюють обставини її смерті.

Матеріали перевірки передадуть до ДБР.

Джерело: Ракурс


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