Динозаври полювали вночі – несподіване відкриття вчених. Фото: rodyna.in.ua

https://racurs.ua/ua/n154309-dynozavry-poluvaly-vnochi-nespodivane-vidkryttya-vchenyh.html

Ракурс

Динозаври могли полювати вночі — до таких висновків прийшли вчені у новому дослідженні.

Міжнародна група дослідників використала комп’ютерну томографію і докладні вимірювання для збору інформації про відносний розмір очей і внутрішнього вуха нині живучих птахів і вимерлих видів динозаврів. Про це пише Phys.org.

Вчені з’ясували, що у багатьох м’ясоїдних тероподів, таких як тиранозавр та дромеозавр, зір був оптимізований для денного часу, а слух, ймовірно, був вищим середнього, щоб допомогти їм у полюванні.

Однак крихітний теропод Shuvuuia deserti, що входив до групи, відомої як альваресзаври, володів надзвичайним слухом і нічним зором.

Очі цього динозавра також були незвичайними, оскільки у них були одні з найбільших зіниць, які коли-небудь вимірювалися у птахів або динозаврів. Це говорить про те, що вони, ймовірно, могли дуже добре бачити вночі.

Shuvuuia deserti був маленьким динозавром розміром з курку і жив в пустелях на території сучасної Монголії. Скелет Shuvuuia deserti — один з найбільш химерних з усіх динозаврів — у нього крихкий пташиний череп, м’язисті передні лапи з одним кігтем на кожній і довгі задні лапи.

Наукова група висунула гіпотезу, що, як і багато тварин пустелі, Shuvuuia deserti здобував їжу вночі, використовуючи свій слух і зір.

Нагадаємо, вчені назвали остаточну причину загибелі динозаврів. Дослідження підтвердило основну теорію про те, що 66 млн років тому падіння астероїда діаметром близько 11 км на Землю спричинило загибель 75% життя на планеті, включаючи всіх непташиних динозаврів.

Джерело: Phys.org