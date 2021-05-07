Динозавры охотились ночью — неожиданное открытие ученых. Фото: rodyna.in.ua

https://racurs.ua/n154309-dinozavry-ohotilis-nochu-neojidannoe-otkrytie-uchenyh.html

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Динозавры могли охотиться ночью — к таким выводам пришли ученые в новом исследовании.

Международная группа исследователей использовала компьютерную томографию и подробные измерения для сбора информации об относительном размере глаз и внутреннего уха ныне живущих птиц и вымерших видов динозавров. Об этом пишет Phys.org.

Ученые выяснили, что у многих плотоядных теропод, таких как тираннозавр и дромеозавр, зрение было оптимизировано для дневного времени, а слух, вероятно, был выше среднего, чтобы помочь им в охоте.

Однако крохотный теропод Shuvuuia deserti, входивший в группу, известную как альваресзавры, обладал необычайным слухом и ночным зрением.

Глаза этого динозавра также были примечательны, так как у них были одни из самых больших зрачков, которые когда-либо измерялись у птиц или динозавров. Это говорит о том, что они, вероятно, могли очень хорошо видеть ночью.

Shuvuuia deserti был маленьким динозавром размером с курицу и жил в пустынях на территории современной Монголии. Скелет Shuvuuia deserti — один из самых причудливых из всех динозавров — у него хрупкий птичий череп, мускулистые передние лапы с одним когтем на каждой и длинные задние лапы.

Научная группа выдвинула гипотезу, что, как и многие животные пустыни, Shuvuuia deserti добывал пищу ночью, используя свой слух и зрение.

Напомним, ученые назвали окончательную причину гибели динозавров. Исследование подтвердило основную теорию о том, что 66 млн лет назад падение астероида диаметром около 11 км на Землю привело к гибели 75% жизни на планете, включая всех нептичьих динозавров.

Источник: Phys.org