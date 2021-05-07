Георгиевская лента или цветок мака — как украинцы будут отмечать 8 и 9 мая

https://racurs.ua/n154308-georgievskaya-lenta-ili-cvetok-maka-kak-ukraincy-budut-otmechat-8-i-9-maya.html

Ракурс

Украинцы отмечать 8 мая День памяти и примирения, а 9 мая День победы над нацизмом.

По этому случаю фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова провели опрос общественного мнения.

41% украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты — и 8, и 9 мая. Еще 31% респондентов ответили, что Украина отмечать только 9 мая — День победы над нацизмом. А 9% поддерживают идею отмечать 8 мая — День памяти и примирения. 10% респондентов безразлично.

25% опрошенных считают День победы — празднованием победы всей Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а 37% — победы советского народа в Великой Отечественной войне. Четверть опрошенных не согласились ни на одну из приведенных формулировок.

Почти половина (43%) украинцев поддержали решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты, против этого — 29% граждан (16% безразлично).

«Демократические инициативы» и Центр Разумкова провели опрос 22−29 апреля, спросив мнение более 2 тыс. граждан в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составила 2,3%.

Источник: «Демократические инициативы» и Центр Разумкова