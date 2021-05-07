Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом — опитування про 9 травня, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n154308-georgiyivska-strichka-chy-kvitka-maku-yak-ukrayinci-vidznachatymut-8-i-9-travnya.html

Ракурс

Українці відзначатимуть 8 травня День пам’яті та примирення, а 9 травня День перемоги над нацизмом.

З цієї нагоди фонд «Демократичні ініціативи» та Центр Разумкова провели опитування громадської думки.

41% українців вважає, що Україна має відзначати обидві дати — і 8, і 9 травня. Ще 31% респондентів відповіли, що Україна має відзначати тільки 9 травня — День перемоги над нацизмом. А 9% підтримують ідею відзначати 8 травня — День пам’яті та примирення. 10% респондентів байдуже.

25% опитаних вважають День перемоги — відзначенням перемоги усієї Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, а 37% — перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Чверть опитаних не пристали ні на жодне з наведених формулювань.

Майже половина (43%) українців підтримали рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки, проти цього — 29% громадян (16% байдуже).

«Демініціативи» і Центр Разумкова провели опитування 22−29 квітня, запитавши думку понад 2 тис. осіб віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки склала 2,3%.

Джерело: «Демократичні ініціативи» та Центр Разумкова