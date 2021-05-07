Китайська ракета падає на Землю – з'явилося перше фото. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n154307-kytayska-raketa-padaie-na-zemlu-z-yavylosya-pershe-foto.html

Ракурс

Фотографію некерованої китайської ракети Long March 5B, яка вийшла з-під контролю після запуску, опублікували астрономи Virtual Telescope Project.

У момент знімка важка ракета-носій перебувала на висоті приблизно 700 км і виглядала як вогник, що світиться. Про це повідомляється на сайті Virtual Telescope Project.

За словами фахівців, хоча Сонце знаходилося на кілька градусів нижче горизонту, телескопу вдалося відстежити об'єкт, що позначається як CZ-5B R/B.

Довжина корпусу ракети досягає 30 м, а ширина — близько 5 м. Ракета рухається зі швидкістю 6,4 км за секунду, а один оборот навколо планети відбувається менш ніж за дві години.

Китай запустив свою ракету 29 квітня, щоб доставити перший модуль «Гармонія небес» для своєї майбутньої космічної станції. Згодом інженери виявили, що основна частина ракети повільно і неконтрольовано рухається до Землі.

Нагадаємо, ймовірну дату падіння китайської ракети Long March 5B вагою 21 тонну назвав Пентагон — в оборонному відомстві США зазначили, що ракета може увійти в атмосферу Землі орієнтовно 8−10 травня.

Джерело: Virtual Telescope Project