Чи можна влаштовувати весілля після виходу з червоної зони, розповів Ляшко

https://racurs.ua/ua/n154306-vesillya-skasovuutsya-lyashko-rozpoviv-pro-obmejennya-pislya-chervonoyi-zony.html

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Вихід області з «червоної» зони не скасовує карантин. На території помаранчевого чи жовтого рівня епідеміологічної небезпеки також діють обмеження, яких необхідно дотримуватися. Зокрема, не можна організовувати весілля та інші масові святкування.

Про карантинні обмеження в областях, які перейшли до «помаранчевої» чи «жовтої» зони, розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу у п’ятницю, 7 травня.

За його словами, якщо область перебуває в жовтому чи помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки, то в закладах харчування не можна проводити весілля чи інші бенкети. Також заборонені дискотеки та робота нічних клубів.

Загалом проводити масові заходи дозволяється лише за умови розміщенням однієї людини на 4 м². При цьому в спортзалах та фітнес-центрах повинні дотримуватися жорсткіших умов — одна людина на 10 м².

Це пов’язано з тим що у спортзалах та фітнес-центрах зазвичай форсоване дихання, тому людина при фізичних навантаженнях видихає капельки слизу, які можуть бути зі збудником інфекції і розповсюджуватися на більшу відстань ніж 1,5−2 метри. Тому відстані між тренажерними спорудами повинні бути набагато більшими, — пояснив санітарний лікар.

Нагадаємо, Україна повністю виходить із «червоної» зони коронавірусного карантину. Влада готується вивести із локдауну і Сумську область. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 7 травня повідомив, що зробити це дозволяють показники регіону.