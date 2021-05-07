Можно ли устраивать свадьбы после выхода из красной зоны, рассказал Ляшко

https://racurs.ua/n154306-svadby-otmenyautsya-lyashko-rasskazal-ob-ogranicheniyah-posle-krasnoy-zony.html

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Выход области с «красной» зоны не отменяет карантин. На территории оранжевого или желтого уровня эпидемиологической опасности также действуют ограничения, которые необходимо соблюдать. В частности, нельзя организовывать свадьбы и другие массовые празднования.

О карантине в областях, которые перешли в «оранжевую» или «желтую» зоны, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в пятницу, 7 мая.

По его словам, если область находится в желтом или оранжевом уровне эпидемиологической опасности, то в заведениях питания нельзя проводить свадьбы или другие празднования. Также запрещены дискотеки и работа ночных клубов.

Проводить массовые мероприятия разрешается только при условии размещения одного человека на 4 м². При этом в спортзалах и фитнес-центрах должны соблюдать более жесткие условия — один человек на 10 м².

Это связано с тем, что в спортзалах и фитнес-центрах обычно форсированное дыхание, поэтому человек при физических нагрузках выдыхает капельки слизи, которые могут быть с возбудителем инфекции и распространяться на большее расстояние чем 1,5—2 метра. Поэтому расстояние между тренажерными сооружениями должны быть гораздо больше, — пояснил санитарный врач.

Напомним, Украина полностью выходит из «красной» зоны коронавирусного карантина. Власть готовится вывести из локдауна и Сумскую область. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 7 мая сообщил, что сделать это позволяют показатели региона.