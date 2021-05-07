46 тонн монет сдает на металлолом НБУ, фото — Нацбанк

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Старые монеты продает на металлолом Национальный банк Украины. Регулятор назначил на 21 мая продажу сразу 46 тонн выведенных из обращения монет. Речь идет о номиналах, которые перестали быть средством платежа, а именно: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек.

Такой объем старых монет накопился в его хранилище в 2020—2021 годах.

Копейки передают из регионов на Банкнотно-монетный двор Нацбанка. Сначала на монетах уничтожают изображение. Они становятся ломом, который продается во время аукционов. Обычно такой металл идет на переплавку.

Предыдущий подобный тендер НБУ провел в октябре 2020 года. Тогда Нацбанк заработал на 40 тоннах бывших монет 651 тыс. грн.

Последний раз регулятор делал изменения в номинальной линейке монет 1 октября 2020 года. Тогда Нацбанк вывел из обращения монеты 25 копеек, а годом ранее — монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Сейчас монеты номиналом 10 копеек и 50 копеек остаются в обращении и являются платежным средством.