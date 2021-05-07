Хотел напугать ножом — атовец из Тернопольщины, на которого напали пятеро, скриншот видео

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Ракурс

Убийство на Тернопольщине, совершенное ветераном ООС находится в центре внимания СМИ и общественности.

Андрей Пекельный, которому объявили подозрение в умышленном убийстве, рассказал обстоятельства того вечера. Он сообщил, что взял нож, чтобы напугать компанию из пяти парней, которые ворвались в его дом в селе Глещава. Но Владимир Воробец все же попытался наброситься на Пекельного с кулаками и был смертельно ранен.

В тот вечер на дискотеке Пекельного толкнул парень из соседнего села Ивановка. Он сделал замечание, но в ответ незнакомец набросился на Андрея с кулаками. Парни потолкались и разошлись.

Пекельный убежал, чтобы избежать дальнейшего конфликта, но заметил, что его преследуют пять человек, среди которых был и парень с дискотеки. Они намеренно бежали за Андреем, потому что не знали, где он живет.

Когда незнакомцы забежали во двор, то начали бить руками по окнам, копать стены и сорвали дверную ручку. Дома, кроме Пекельного, была его мама, которая страдает психологическим расстройством и имеет инвалидность. Женщина испугалась и начала кричать.

Пекельный решил выйти из дома и прогнать нападавших. С собой он взял нож, чтобы напугать, и демонстративно показал его. Парень считал, что это остановит напавших, но один из них — Владимир Воробец — снова набросился на атовца с кулаками.

В ответ я ударил его ножом. Мне жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек, — рассказал Пекельный Zaxid.net.

Воробец после ранения бросился бежать и пробежал еще 300 метров. Пекельный рассказывает, что парни стояли вместе еще 15 минут и о чем-то разговаривали. Когда же Владимир начал терять сознание, его друзья попытались занести его в авто, чтобы ехать навстречу медикам.

Пекельный позвонил в полицию и сообщил о нападении. Он попросил вызвать «скорую», но медики, приехавшие на вызов констатировали уже факт смерти Воробца.

Напомним, что Пекельный находится под круглосуточным домашним арестом, но за него вступился министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: Zaxid.net