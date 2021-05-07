Кот Геращенко случайно попал в прямой эфир

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Ракурс

Кот Антона Геращенко, заместителя министра внутренних дел, случайно стал участником прямого эфира.

Геращенко в эфире канала «Украина 24» комментировал дело ветерана АТО Андрея Пекельного, который, защищаясь, смертельно ранил нападавшего.

В это время к компьютеру Геращенко подошел его кот и начал закрывать камеру своим хвостом. Чиновник попытался немного подвинуть животное, однако все-таки взял его на руки.

Он показал рыжего кота, извинился за инцидент и отпустил его.

Мешает выступать, — со смехом прокомментировал Геращенко.

Напомним, собака президента Ирландии Майкла Хиггинса, которая своим озорным поведением мешала главе государства выступать на одном из официальных мероприятий, стала хитом соцсетей. Домашний любимец Хиггинса боролся за внимание своего хозяина — толкал его носом и слегка кусал ирландского президента за руку.