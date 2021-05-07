Кіт Геращенка випадково потрапив у прямий ефір

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Ракурс

Кіт Антона Геращенка, заступника міністра внутрішніх справ, випадково став учасником прямого ефіру.

Геращенко в ефірі каналу «України 24» коментував справу ветерана АТО Андрія Пекельного, який, захищаючись, смертельно поранив нападника.

У цей час до комп’ютера Геращенка підійшов його кіт і почав закривати камеру своїм хвостом. Чиновник спробував трохи посунути тварину, проте все-таки взяв її на руки.

Він показав рудого кота, попросив вибачення за інцидент і відпустив його.

Заважає виступати, — зі сміхом прокоментував Геращенко.

Нагадаємо, собака президента Ірландії Майкла Хіггінса, яка своєю бешкетною поведінкою заважала главі держави виступати на одному з офіційних заходів, стала хітом соцмереж. Домашній улюбленець Хіггінса змагався за увагу свого господаря — штовхав його носом і легенько кусав ірландського президента за руку.