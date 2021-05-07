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Ракурс
Про можливий брак 70 млн доз вакцини Johnson повідомили в США, фото: The New York Times

Про можливий брак 70 млн доз вакцини Johnson повідомили в США

7 тра 2021, 11:02
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Приблизно 70 млн доз вакцини Janssen від COVID-19 виробництва американської компанії Johnson & Johnson можуть виявитись бракованими.

Йдеться про вакцину, виготовлену на заводі Emergent BioSolutions в місті Балтимор, штат Меріленд. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що на цьому ж заводі виробляють препарат AstraZeneca. Раніше там вже виявляли брак великої партії вакцини. Співробітники заводу випадково змішали компоненти двох різних препаратів, через що 15 млн доз Janssen не пройшли перевірку якості і виробник був змушений їх утилізувати.

Тепер засумнівались у якості ще більшої партії вакцини Janssen, оскільки її виготовили одночасно з раніше забракованою. У США вважають, що в ці препарати також міг потрапити компонент іншої вакцини.

Наразі FDA — управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, перевіряє цю партію препаратів, велика частина з яких призначена для застосування всередині країни.


А в Канаді через це тимчасово призупинили використання вакцини Janssen.

Джерело: The New York Times

Джерело: Ракурс


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