Про можливий брак 70 млн доз вакцини Johnson повідомили в США, фото: The New York Times

https://racurs.ua/ua/n154302-pro-mojlyvyy-brak-70-mln-vakcyny-johnson-povidomyly-v-ssha.html

Ракурс

Приблизно 70 млн доз вакцини Janssen від COVID-19 виробництва американської компанії Johnson & Johnson можуть виявитись бракованими.

Йдеться про вакцину, виготовлену на заводі Emergent BioSolutions в місті Балтимор, штат Меріленд. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що на цьому ж заводі виробляють препарат AstraZeneca. Раніше там вже виявляли брак великої партії вакцини. Співробітники заводу випадково змішали компоненти двох різних препаратів, через що 15 млн доз Janssen не пройшли перевірку якості і виробник був змушений їх утилізувати.

Тепер засумнівались у якості ще більшої партії вакцини Janssen, оскільки її виготовили одночасно з раніше забракованою. У США вважають, що в ці препарати також міг потрапити компонент іншої вакцини.

Наразі FDA — управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, перевіряє цю партію препаратів, велика частина з яких призначена для застосування всередині країни.

А в Канаді через це тимчасово призупинили використання вакцини Janssen.

Джерело: The New York Times