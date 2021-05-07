Екс-радник Путіна спрогнозував дату і місце вторгнення Росії в Україну

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну може статися у північній Таврії. Його метою буде захоплення Північно-Кримського каналу.

Про це в ефірі програми «Право на владу» висловився колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. Він переконує, що в липні Росія може спробувати захопити частину півдня материкової України.

Метою таких дій буде пуск води в окупований Крим та захоплення узбережжя Чорного моря і стратегічно важливих об'єктів.

Найбільш високою імовірність такого сценарію Ілларіонов вважає наприкінці літа цього року, коли закінчаться маневри НАТО в Україні і стартують російські військові навчання «Захід-21».

Ілларіонов зауважив, що росіяни вже розгорнули інформаційну атаку через «гуманітарну катастрофу в Криму».

Він вказує на те, що ймовірно захоплену територію північної Таврії легко втримувати агресору, оскільки в цій частині від материка її розділяє тільки три мости через Дніпро і Каховське водосховище.

Крім того, у цьому районі зосереджена АЕС та кілька інших електростанцій, що виробляють третину електроенергії України.

Блокування Миколаєва та Херсона може призвести до втрати Україною виходу до моря з умовою подальшого блокування Азова.

Цю тему регулярно обговорюють в росЗМІ. Показуються маневри і висадка десантів на обладнане і необладнане узбережжя, — сказав екс-радник Путіна.

Він нагадує, що найбільш зручними місцями для російського десанту з окупованого Криму є ділянка від Лазурного до Залізного Порту, а з «Криму за одну ходку можна перевезти 10 тис. десанту».