Экс-советник Путина спрогнозировал дату и место вторжения России в Украину

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Полномасштабное вторжение России в Украину может произойти в северной Таврии. Его целью будет захват Северо-Крымского канала.

Об этом в эфире программы «Право на власть» рассказал бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов. Он утверждает, что в июле Россия может попытаться захватить часть юга материковой Украины.

Целью таких действий будет пуск воды в оккупированный Крым и захват побережья Черного моря и стратегически важных объектов.

Наиболее высокой вероятность такого сценария Илларионов считает конце лета этого года, когда закончатся маневры НАТО в Украине и стартуют российские военные учения «Запад-21».

Илларионов отметил, что россияне уже развернули информационную атаку из-за «гуманитарной катастрофы в Крыму».

Он указывает на то, что захваченную территорию северной Таврии легко удерживать агрессору, поскольку в этой части от материка ее разделяет только три моста через Днепр и Каховское водохранилище.

Кроме того, в этом районе сосредоточена АЭС и несколько других электростанций, производящих треть электроэнергии Украины.

Блокирование Николаева и Херсона может привести к потере Украиной выхода к морю с условием дальнейшего блокирования Азова.

Эту тему регулярно обсуждают в росСМИ. Показываются маневры и высадка десантов на оборудованное и необорудованное побережье, — сказал экс-советник Путина.

Он напоминает, что самыми удобным местом для российского десанта из оккупированного Крыма является участок от Лазурного до Железного Порта, а из «Крыма за одну ходку можно перевезти 10 тыс. десанта».