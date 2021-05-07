Степанов просит увеличить поставки вакцин из охваченной COVID-вспышкой Индии

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Первые поставки вакцины от коронавируса NovaVax Украина ожидает летом 2021 года. Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры с владельцем компании Serum Institute Сайрусом Пунавалой.

Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax с законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 млн до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин — с 2 млн до 4 млн доз, — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что согласно контракту 1,5 млн доз AstraZeneca/CoviShield Украина должна была получить еще до 31 марта, но Индия не дает разрешения на их экспорт.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин. Я написал ряд писем индийскому правительству. Также премьер-министр Денис Шмыгаль несколько раз обращался к своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин. Надеемся, что ситуация наладится в ближайшее время, — написал Степанов.

В то же время Украина готова помочь Индии с кислородом, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы обратились в Индию и спросили, какая помощь от Украины может быть им предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода, поэтому Украина готова предоставить для Индии кислород. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы и мы будем в кругу государств, которые поддерживают Индию, — сказал он.

6 мая в Индии обнаружили 414 тыс. 433 новых заражений коронавирусом. Это больше, чем рекорд днем ​​ранее — 412 тыс. 618 больных. Также это почти половина из всех случаев, которые за сутки зафиксировали во всем мире (846 тыс. 453).

В целом в Индии уже обнаружили больше 21 млн случаев заболевания коронавирусом. Умерли от осложнений болезни от начала пандемии больше 234 тыс. человек.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 мая, подхватили 8 тыс. 404 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 379 украинцев. Также за сутки прививки от коронавируса получили 37 тыс. 967 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 821 тыс. 770 человек, только 428 украинцев получили две дозы вакцины.