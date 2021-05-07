Степанов просить збільшити поставку вакцин з охопленої COVID-спалахом Індії. Фото: freeradio

https://racurs.ua/ua/n154300-stepanov-prosyt-zbilshyty-postavku-vakcyn-z-ohoplenoyi-covid-spalahom-indiyi.html

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Перші поставки вакцини від коронавірусу NovaVax Україна очікує влітку 2021 року. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів переговори із власником компанії Serum Institute Сайрусом Пунавалою.

Уже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 млн до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин — з 2 млн до 4 млн доз, — написав Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Міністр нагадав, що згідно з контрактом 1,5 млн доз AstraZeneca/CoviShield Україна повинна була отримати ще до 31 березня, але Індія не дає дозвіл на їх експорт.

Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб розблокувати постачання вакцин. Я написав низку листів до індійського уряду. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль декілька разів звертався до свого індійського колеги з проханням дати дозвіл на експорт вакцин. Сподіваємося, що ситуація владнається найближчим часом, — написав Степанов.

Водночас Україна готова допомогти Індії з киснем, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми звернулися до Індії та спитали, яка допомога від України може бути їм надана. Вони відмовилися від усього, крім кисню, тому Україна готова надати для Індії кисень. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання і ми будемо в колі держав, які підтримують Індію, — сказав він.

6 травня в Індії виявили 414 тис. 433 нових заражень коронавірусом. Це більше, ніж рекорд днем раніше — 412 тис. 618 хворих. Також це майже половина з усіх випадків, які за добу зафіксували у всьому світі (846 тис. 453).

Загалом в Індії уже виявили понад 21 млн випадків коронавірусу. Померли від ускладнень хвороби від початку пандемії понад 234 тис. людей.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 6 травня, підхопили 8 тис. 404 людей. На жаль, хвороба забрала життя 379 українців. Також за добу щеплення від коронавірусу отримали 37 тис. 967 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 821 тис. 770 осіб, лише 428 українців отримали дві дози вакцини.