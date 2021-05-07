О возможном браке 70 млн доз вакцины Johnson сообщили в США, фото: The New York Times

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Ракурс

Примерно 70 млн доз вакцины Janssen от COVID-19 производства американской компании Johnson & Johnson могут оказаться бракованными.

Речь идет о вакцине, изготовленной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этом же заводе производят препарат AstraZeneca. Ранее там уже обнаружили брак крупной партии вакцины. Сотрудники завода случайно смешали компоненты двух различных препаратов, из-за чего 15 млн доз Janssen не прошли проверку качества и производитель был вынужден их утилизировать.

Теперь усомнились в качестве еще большей партии вакцины Janssen, поскольку ее изготовили одновременно с ранее забракованной. В США считают, что в эти препараты также мог попасть компонент другой вакцины.

Сейчас FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, проверяет эту партию препаратов, большая часть из которых предназначена для применения внутри страны.

А в Канаде из-за этого приостановили использование вакцины Janssen.

Источник: The New York Times