Хотів налякати ножем — атовець з Тернопільщини, на якого напали п’ятеро, скірншот відео

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Убивство на Тернопільщині, скоєне ветераном ООС перебуває в центрі уваги ЗМІ та громадськості.

Андрій Пекельний, якому оголосили підозру в умисному вбивстві, розповів обставини того вечора. Він повідомив, що взяв ножа, аби налякати компанію з п’ятьох нападників, які вдерлися у його будинок в селі Глещава.

Володимир Воробець все ж спробував накинутися на Пекельного з кулаками. Під час сутички він був смертельно поранений.

Того вечора на дискотеці Пекельного штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. Він зробив зауваження, але у відповідь незнайомець накинувся на Пекельного з кулаками. Тоді хлопці пошарпалися.

Пекельний втік, щоб уникнути подальшого конфлікту, і помітив, що його переслідують п’ятеро людей, серед яких був і хлопець з дискотеки. Вони навмисно бігли за Андрієм, бо не знали, де він живе.

Коли незнайомці забігли на подвір’я, то почали гамселити по вікнах, копати стіни і зірвали дверну клямку. Вдома, окрім Пекельного, була його мама, яка страждає на психологічні розлади і має інвалідність. Жінка злякалася і почала кричати.

Пекельний вирішив вийти з будинку прогнати нападників. З собою він взяв ножа, щоб налякати, і демонстративно показав його. Хлопець вважав, що це спинить нападників, але один із нападників — Володимир Воробець — знову накинувся на атовця з кулаками.

У відповідь я вдарив його ножем. Мені шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, це померла людина, — розповів Пекельний Zaxid.net.

Воробець після поранення кинувся тікати і пробіг ще 300 метрів. Пекельний розповідає, що хлопці стояли разом ще 15 хвилин і про щось розмовляли. Коли ж Володимир почав непритомніти, його друзі спробували занести його до авто, аби їхати назустріч медикам.

Пекельний уже подзвонив до поліції і повідомив про напад. Він попросив викликати «швидку», але медики, які приїхали на виклик констатували вже факт смерті Воробця.

Нагадаємо, що Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але за нього заступився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: Zaxid.net