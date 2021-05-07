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Ракурс
46 тонн монет здає на брухт НБУ, фото — НБУ

46 тонн монет здає на брухт НБУ (ФОТО)

7 тра 2021, 11:49
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Старі монети продає на брухт Національний банк України. Регулятор призначив на 21 травня продаж відразу 46 тонн виведених з обігу монет. Йдеться про номінали, які перестали бути засобом платежу, а саме: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

Такий обсяг старих монет накопичився у його сховищі у 2020−2021 роках.

Копійки передають із регіонів на Банкнотно-монетний двір Нацбанку. Спочатку на монетах знищують зображення. Вони стають тільки брухтом, який продається під час аукціонів. Зазвичай такий метал йде на переплавку.

46 тонн монет здає на брухт НБУ, фото — НБУ

Попередній подібний тендер НБУ провів у жовтні 2020 року. Тоді Нацбанк заробив на 40 тоннах колишніх монет 651 тис. грн.


Востаннє регулятор робив зміни у номінальній лінійці монет 1 жовтня 2020 року. Тоді Нацбанк вивів з обігу монети 25 копійок, а роком раніше — монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Наразі монети номіналом 10 копійок та 50 копійок залишаються в обігу і є платіжним засобом.

Джерело: Ракурс


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