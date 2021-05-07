46 тонн монет здає на брухт НБУ, фото — НБУ

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Старі монети продає на брухт Національний банк України. Регулятор призначив на 21 травня продаж відразу 46 тонн виведених з обігу монет. Йдеться про номінали, які перестали бути засобом платежу, а саме: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

Такий обсяг старих монет накопичився у його сховищі у 2020−2021 роках.

Копійки передають із регіонів на Банкнотно-монетний двір Нацбанку. Спочатку на монетах знищують зображення. Вони стають тільки брухтом, який продається під час аукціонів. Зазвичай такий метал йде на переплавку.

Попередній подібний тендер НБУ провів у жовтні 2020 року. Тоді Нацбанк заробив на 40 тоннах колишніх монет 651 тис. грн.

Востаннє регулятор робив зміни у номінальній лінійці монет 1 жовтня 2020 року. Тоді Нацбанк вивів з обігу монети 25 копійок, а роком раніше — монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Наразі монети номіналом 10 копійок та 50 копійок залишаються в обігу і є платіжним засобом.