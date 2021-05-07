Китайская ракета падает на Землю – появилось первое фото. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n154307-kitayskaya-raketa-padaet-na-zemlu-poyavilos-pervoe-foto.html

Ракурс

Фотографию неуправляемой китайской ракеты Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, опубликовали астрономы Virtual Telescope Project.

В момент снимка тяжелая ракета-носитель находилась на высоте примерно 700 км и выглядела как светящийся огонек. Об этом сообщается на сайте Virtual Telescope Project.

По словам специалистов, хотя Солнце находилось на несколько градусов ниже горизонта, телескопу удалось отследить объект, обозначаемый как CZ-5B R/B.

Длина корпуса ракеты достигает 30 м, а ширина — около 5 м. Ракета перемещается со скоростью 6,4 км в секунду, а один оборот вокруг планеты совершается менее чем за два часа.

Китай запустил свою ракету 29 апреля, чтобы доставить первый модуль «Гармония небес» для своей будущей космической станции. Впоследствии инженеры обнаружили, что основная ступень ракеты медленно и неконтролируемо движется к Земле.

Напомним, вероятную дату падения китайской ракеты Long March 5B весом 21 тонну назвал Пентагон — в оборонном ведомстве США отметили, что ракета может войти в атмосферу Земли ориентировочно 8−10 мая.

Источник: Virtual Telescope Project