Задержанная за кражу внезапно умерла в полицейском участке Киева

https://racurs.ua/n154310-zaderjannaya-za-kraju-vnezapno-umerla-v-policeyskom-uchastke-kieva.html

Ракурс

В полиции Киева произошло ЧП — в отделении ночью умерла задержанная за кражу женщина.

Женщина находилась в комнате для задержанных сама. Утром 7 мая ее обнаружили мертвой.

Задержанную привезли вчера в Святошинское управления полиции. Оперативники задержали ее за кражу из магазина и открыли уголовное производство.

У женщина не было постоянного места жительства в Киеве. Оказалось, что она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полиция провела все необходимые процессуальные действия, задержала ее и поместила в комнату для задержанных. Женщина не жаловалась на самочувствие, утверждают в полиции столицы.

В отделении утром работали врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти. Материалы проверки передадут в ГБР.