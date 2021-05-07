В «Дії» анонсировали запуск статического QR-кода — детали

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Ракурс

Приложение «Дія» в мае получит еще одну функцию. В Минцифри анонсировали запуск статического QR-кода, который широко применим в бизнесе.

Анонсировал новую услугу министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Новый продукт представят 17 мая на Diia Summit.

Статический QR-код поможет любому бизнесу за считанные секунды создать QR, по которому можно передать копию документа. В Минцифре рассказали, что такая услуга удобна при заселении в отель.

Вы обязательно подтверждаете политику конфиденциальности, а история передачи копии документов сохраняется. В отличие от сегодняшних кейсов. Сегодня вы не знаете/не помните, сколько раз и куда подавали ксерокс вашего паспорта, — написал Федоров в своем Телеграм-канале.

В основу нового сервиса в Минфцифре положили принцип people to people, а «Дія» выступит его платформой. Использовать сервис можно в любой жизненной ситуации, где нужно делать и хранить копии документов.

Федоров напомнил, что в октябре 2020 года Минцифры запустило в «Дія» цифровое распространение документов — когда гражданин может на почте, в банке, гостинице поделиться цифровой копией документов. Для этого необходимо провести интеграцию «Дія» с IT-решением бизнеса.

В июне 2020 года в приложения «Дія» появился сканер QR-кодов, с помощью которого можно сканировать документы в приложении.