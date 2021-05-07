Едут ревизоры – вакцинальные визиты в регионы готовят у Степанова. Фото: kovelrada

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Министерство здравоохранения анонсировало мониторинговые визиты для анализа вакцинальной кампании в областях.

Со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, цель которых — проанализировать состояние проведения вакцинальной кампании против коронавирусной болезни, — сообщил на брифинге 7 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он заверил, что Минздрав рассмотрит каждый конкретный случай нарушения алгоритмов, определенных для вакцинальной кампании.

Также регионы получат практические советы, как оптимизировать процесс вакцинации в соответствии с современными мировыми стандартами.

Напомним, за минувшие сутки, 6 мая, прививки от коронавируса получили 37 тыс. 967 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 821 тыс. 770 человек, только 428 украинцев получили две дозы вакцины.

Подхватили коронавирус за минувшие сутки 8 тыс. 404 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 379 украинцев.