В Україні 9 травня відзначають Дня перемоги над нацизмом, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n154388-vidznachennya-dnya-peremogy-policiya-rozpochala-13-provadjen.html

Ракурс

День перемоги над нацизмом відзначають в Україні сьогодні, 9 травня.

Станом на 18.00 сьогоднішнього дня в Україні відбувся 721 пов’язаний із цією пам’ятною датою захід, у якому взяли участь 54 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Поліція отримала загалом 61 повідомлення про можливі порушення, більшість із них стосувалися використання забороненої символіки.

В результаті перевірок вказаних фактів складено 22 адмінпротоколи:

вісім — за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення). З них шість в Одеській області та по одному у Львівській області та Києві;

п’ять за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки (ст. 173−3 КУпАП). З них два в Одеській області та по одному у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях;

п’ять — за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП). З них три в Одеській області та два — у Запорізькій;

чотири — за порушення правил карантину (ч. 1 ст. 44−3 КУпАП). З них два в Одеській області та по одному в Запорізькій та Луганській областях.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень: