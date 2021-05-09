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В Україні 9 травня відзначають Дня перемоги над нацизмом, фото: Національна поліція
Відзначення Дня перемоги — поліція розпочала 13 провадженьhttps://racurs.ua/ua/n154388-vidznachennya-dnya-peremogy-policiya-rozpochala-13-provadjen.htmlРакурс
День перемоги над нацизмом відзначають в Україні сьогодні, 9 травня.
Станом на 18.00 сьогоднішнього дня в Україні відбувся 721 пов’язаний із цією пам’ятною датою захід, у якому взяли участь 54 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Поліція отримала загалом 61 повідомлення про можливі порушення, більшість із них стосувалися використання забороненої символіки.
В результаті перевірок вказаних фактів складено 22 адмінпротоколи:
- вісім — за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення). З них шість в Одеській області та по одному у Львівській області та Києві;
- п’ять за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки (ст. 173−3 КУпАП). З них два в Одеській області та по одному у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях;
- п’ять — за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП). З них три в Одеській області та два — у Запорізькій;
- чотири — за порушення правил карантину (ч. 1 ст. 44−3 КУпАП). З них два в Одеській області та по одному в Запорізькій та Луганській областях.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень:
- 11 — за ч. 1 ст. 436−1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки). З них чотири у Запорізькій області, по два — у Закарпатській та Сумській, по одному — у Луганській, Одеській та Миколаївській областях;
- одне — за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Цей інцидент стався у Львівській області;
- одне — за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу). Інцидент зафіксовано у Миколаївській області.
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