Бійка. Фото: Правда за Одесу

https://racurs.ua/ua/n154373-odesytka-sprovokuvala-biyku-portretom-jukova-iz-zaboronenou-symvolikou-foto.html

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День перемоги в Одесі проходить з акцією «Безсмертний полк», на яку деякі одесити принесли заборонену комуністичну символіку й георгіївські стрічки.

Одна з учасниць акції принесла портрет радянського маршала Жукова, чим спровокувала бійку, оскільки на портреті була георгіївська стрічка. Про це повідомляє «Правда за Одесу».





Повідомляється, що багатотисячна колона «Безсмертного полку» під звуки пісні «Вставай страна огромная» прийшла до монумента Невідомому матросу на Алеї Слави парку Шевченка в Одесі.

Одесити несли в руках квіти та портрети своїх родичів, а також радянських маршалів — Жукова й Малиновського. Поліція, яка була присутня на акції, відняла в одеситки портрет Жукова, водночас учасники акції скандували «Жукову — Слава!» і «Геть з Одеси, бандерівські біси!». Жінку затримали та доставили в поліцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги над нацизмом відзначають сьогодні, 9 травня. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У своєму зверненні глава держави показав фотографії людей, які воювали в складі антигітлерівської коаліції.

Джерело: Правда за Одесу