Печериці. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154372-pecheryci-proty-raku-vcheni-zrobyly-nespodivane-vidkryttya.html

Ракурс

Рак передміхурової залози можна призупинити завдяки екстракту з печериць, який пригнічує ріст клітин раку.

До такого незвичайного висновку дійшли вчені дослідницького центру «Місто надії» зі США, повідомляє The Journal of Nutritional Biochemistry.

Повідомляється, що однією з ознак раку передміхурової залози є підвищений рівень у крові білка ПСА — простатичного специфічного антигену. Його синтезують як нормальні клітини залози, так і пухлинні. Коли пухлинних клітин стає багато, рівень ПСА збільшується.

Вчені провели дослідження серед хворих із рецидивуючою пухлиною, і з’ясували, що рівень ПСА знизився на 36% після прийому грибного порошку. Щоби перевірити правдивість ефекту від печериць, дослідники обробили екстрактом ракові клітини, взяті у хворих, а також годували їм піддослідних тварин, яким пересаджували зразки людських пухлин.

Дослідникам вдалося встановити, що екстракт із печериць діяв і на клітини, і на пересаджені пухлини — вони не тільки виділяли менше ПСА, вони починали повільніше ділитися і зростати.

Зазначається, що пухлина передміхурової залози зростає під дією дигідротестостерона — більш активної форми звичайного тестостерону. Дигідротестостерон зв’язується з клітинними рецепторами та запускає ланцюжок сигналів, який доходить до ядра та активує гени, що керують клітинним поділом. Гриби переривають цей сигнал до поділу завдяки активному компоненту, похідному від лінолевої кислоти, який заважає дигідротестостерону зв’язуватися з рецептором.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що австралійські вчені виявили ген, який відповідає за розвиток найбільш агресивного й небезпечного різновиду раку грудей із катастрофічно низьким відсотком виживання.

Джерело: The Journal of Nutritional Biochemistry