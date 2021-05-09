Шампиньоны. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154372-shampinony-protiv-raka-uchenye-sdelali-neojidannoe-otkrytie.html

Ракурс

Рак предстательной железы можно подавить благодаря экстракту из шампиньонов, который подавляет рост клеток рака.

К такому необычному выводу пришли ученые исследовательского центра «Город надежды» из США, сообщает The Journal of Nutritional Biochemistry.

Сообщается, что одним из признаков рака предстательной железы является повышенный уровень в крови белка ПСА — простатического специфического антигена. Его синтезируют как нормальные клетки железы, так и опухолевые. Когда опухолевых клеток становится много, уровень ПСА увеличивается.

Ученые провели исследования на больных с рецидивирующей опухолью, и выяснили, что уровень ПСА снизился на 36% после приема грибного порошка. Чтобы проверить достоверность эффекта от шампиньонов, исследователи обработали экстрактом раковые клетки, взятые у больных, а также кормили им подопытных животных, которым пересаживали образцы человеческих опухолей.

Исследователям удалось установить, что экстракт из шампиньонов действовал и на клетки, и на пересаженные опухоли — они не только выделяли меньше ПСА, они начинали медленнее делиться и расти.

Отмечается, что опухоль предстательной железы растёт под действием дигидротестостерона — более активной формы обычного тестостерона. Дигидротестостерон связывается с клеточными рецепторами и запускает цепочку сигналов, которая доходит до ядра и активирует гены, управляющие клеточным делением. Грибы прерывают этот сигнал к делению благодаря активному компоненту, производному линолевой кислоты, который мешает дигидротестостерону связываться с рецептором.

Напомним, ранее мы сообщали, что австралийские ученые обнаружили ген, который отвечает за развитие наиболее агрессивной и опасной разновидности рака груди с катастрофически низкой выживаемостью.

Источник: The Journal of Nutritional Biochemistry