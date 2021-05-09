Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жена Лещенко. Скриншот: Ракурс

Жена Лещенко выступила в Москве на пикантной вечеринке (ФОТО, ВИДЕО)

9 мая 2021, 11:08
999

Жена Лещенко, члена наблюдательного совета «Укрзализныци», выступала в московском клубе Mutabor на откровенной вечеринке для взрослых.

Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выступала в откровенной одежде из латекса. Об этом стало известно из постов жены Лещенко в Instagram.

Отметим, что на вечеринке, где выступала жена Лещенко, были предусмотрены «взрослые» правила. В частности, на секс-позитивной вечеринке можно было делать все что угодно, но нельзя было мешать другим. Организаторы предупреждали, что запрещена любая дискриминация, а также видеосъемка и фотографирование. Также предусматривалось возрастное ограничение 18+.

Жена Лещенко. Фото: InstagramОтметим, что накануне визита в Москву жена Лещенко получила прививку от коронавируса в Украине. Диджей смогла получить дозу вакцины благодаря приказу Министерства здравоохранения, который позволяет вакцинировать публичных личностей из остатков открытого флакона для медработников.


Также известно, что московский клуб Mutabor, в котором выступала жена Лещенко, связан с бизнесменом, устраивающим вечеринку в честь Владимира Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что муж диджейки, Сергей Лещенко, устроил скандал из-за интервью для СМИ. Член наблюдательного совета «Укрзализныци» дал интервью изданию «Бабель», но впоследствии запретил его публиковать.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров