Лукашенко. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n154370-esli-vdrug-ubut-lukashenko-podpisal-ukaz-o-peredache-vlasti.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, «подстраховался» на случай, если его убьют.

Он подписал указ о передаче власти сегодня, 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Сообщается, что теперь, согласно с документом, в случае гибели Александра Лукашенко от покушения, терроризма, внешней агрессии или других насильственных действий, государственные органы Беларуси и их должностные лица должны действовать в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат беспрекословному исполнению. При этом, основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси девушка получила штраф за ношение бело-красно-белых носков, которые ассоциируются с протестами. Инцидент произошел в столице страны — Минске.