Лукашенко. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n154370-yakscho-raptom-ub-ut-lukashenko-pidpysav-ukaz-pro-peredachu-vlady.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, «підстрахувався» на випадок, якщо його вб’ють.

Він підписав указ про передачу влади сьогодні, 9 травня. Про це повідомили в прес-службі президента Білорусі.

Повідомляється, що відтепер, згідно з документом, у разі загибелі Олександра Лукашенка від замаху, тероризму, зовнішньої агресії або інших насильницьких дій, державні органи Білорусі та їх посадові особи повинні діяти відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якого головує прем'єр-міністр.

Водночас на території країни вводиться надзвичайний або воєнний стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо його забезпечення. Рішення Ради Безпеки є обов’язковими для всіх та підлягають беззаперечному виконанню. Зокрема, основним питанням буде питання проведення виборів. Рада безпеки за участю губернаторів прийме рішення про їх проведення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Білорусі дівчина отримала штраф за носіння біло-червоно-білих шкарпеток, які асоціюються з протестами. Інцидент стався в столиці країни — Мінську.