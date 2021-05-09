Зеленський. Фото: Прес-служба

https://racurs.ua/ua/n154369-den-peremogy-nad-nacyzmom-zelenskyy-zvernuvsya-do-ukrayinciv-video.html

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День перемоги над нацизмом відзначають сьогодні, 9 травня. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців.

У своєму зверненні голова держави показав фотографії людей, які воювали в складі антигітлерівської коаліції. Відповідне відео опублікувала прес-служба гаранта держави.





Зеленський нагадав українцям, що під час Другої світової війни загинуло понад 8 млн українців, а тому слово «перемога» потрібно сприймати «без ейфорії та запаморочення». Він також відпустив шпильку на адресу висловлювання, популярного в Росії — «можемо повторити». На думку Зеленського, бажання повторити перемогу може стосуватися чемпіонату з хокею, а не війни, а переможців прикрашає скромність.

Це не карнавал, що не костюмована вечірка, і не привід їхати на шашлики. Війна була не про те, чия армія переможе, а чия філософія переможе, — заявив Зеленський.



Український лідер зауважив, що всі народи без виключення відігравали важливу роль для перемоги, а тому влада не допустить мінімізування ролі українців, які в складі радянської армії та військ союзників антигітлерівської коаліції не дали нацистам панувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що День пам’яті та примирення, який відзначають 8 травня, не є «заміною» 9 травня. За його словами, гасло Дня пам’яті та примирення «ніколи знову» передусім має дуже конкретне значення — «ніколи не забути».