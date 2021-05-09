Зеленский. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n154369-den-pobedy-nad-nacizmom-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam-video.html

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День победы над нацизмом отмечают сегодня, 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

В своем обращении глава государства показал фотографии людей, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба гаранта государства.





Зеленский напомнил украинцам, что во время Второй мировой войны погибли более 8 млн украинцев, а потому слово «победа» нужно воспринимать «без эйфории и головокружения». Он также отпустил шпильку в адрес высказывания, популярного в России — «можем повторить». По мнению Зеленского, желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею, а не войны, а победителей украшает скромность.

Это не карнавал, не костюмированная вечеринка, и не повод ехать на шашлыки. Война была не о том, чья армия победит, а чья философия победит, — заявил Зеленский.



Украинский лидер отметил, что все народы без исключения играли важную роль для победы, а потому власть не допустит минимизации роли украинцев, которые в составе советской армии и войск союзников антигитлеровской коалиции не дали нацистам победить.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, не является «заменой» 9 мая. По его словам, лозунг Дня памяти и примирения «никогда снова» прежде всего имеет очень конкретное значение — «никогда не забыть».