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Ракурс
Маршруты. Фото: КГГА

Дополнительные маршруты на поминальные дни запустили в Киеве — список

9 мая 2021, 10:01
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В Киеве на поминальные дни запустили дополнительные маршруты общественного транспорта, которые будут доставлять киевлян к городским кладбищам.

У кладбищ будут дежурить патрульные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).


Сообщается, что все перевозки на поминальные дни будут осуществляться с соблюдением карантинных ограничений. В местах массового скопления людей будут дежурить ответственные лица от КГГА, а у кладбищ — патрульная полиция Киева и Киевской области.

Список маршрутов. Фото: КГГА
Список маршрутов. Фото: КГГА
Список маршрутов. Фото: КГГА
Список маршрутов. Фото: КГГА
Список маршрутов. Фото: КГГА
В частности, начиная с сегодня, 9 мая, запрещена парковка на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю, проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и улицей Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом решили обновить советскую стелу к 9 мая. Но очень быстро «исправились» и декомунизировали. Курьезный случай произошел в поселке Ракитное Киевской области.

Источник: Ракурс


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