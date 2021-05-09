Маршруты. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n154368-dopolnitelnye-marshruty-na-pominalnye-dni-zapustili-v-kieve-spisok.html

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В Киеве на поминальные дни запустили дополнительные маршруты общественного транспорта, которые будут доставлять киевлян к городским кладбищам.

У кладбищ будут дежурить патрульные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что все перевозки на поминальные дни будут осуществляться с соблюдением карантинных ограничений. В местах массового скопления людей будут дежурить ответственные лица от КГГА, а у кладбищ — патрульная полиция Киева и Киевской области.













В частности, начиная с сегодня, 9 мая, запрещена парковка на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю, проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и улицей Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом решили обновить советскую стелу к 9 мая. Но очень быстро «исправились» и декомунизировали. Курьезный случай произошел в поселке Ракитное Киевской области.