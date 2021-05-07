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Ракурс
Возобновили и сразу декоммунизировали советскую стелу под Киевом

На стелле под Киевом георгиевскую ленту за сутки закрасили в желто-синий цвет

7 мая 2021, 18:16
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Под Киевом решили обновить советскую стеллу к 9 мая. Но очень быстро «исправились» и декоммунизировали.

Курьезный случай произошел в поселке Ракитное Киевской области. Там до сих пор возвышается монумент в виде георгиевской ленты, запрещенной в Украине. Недавно всю эту «красоту» решили обновить к 9 мая — «колорадскую» ленту покрасили и повесили на нее традиционный советский символ в виде звезды с серпом и молотом.

Об этом рассказал журналист Роман Малко, который обнародовал фото обновленной коммунистической символики.

После того как фото стеллы разлетелось в соцсетях и местные жители выразили свое возмущение, власти поселка решили обновить монумент снова. Теперь он перекрашен в желто-синие цвета, а звезду демонтировали.

Декоммунизация длилась всего несколько часов, говорит журналист.


Пока мы приехали — звезду сняли, набрали желто-синей краски, и сейчас будут перерисовывать этот мусор и хлам, — написал он и разместил фото декоммунизации.

Источник: Ракурс


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