Аэропорт Днепра декоммунизировали

Аэропорт Днепра. Фото: Владислав Криклий в Facebook

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Декоммунизация в Украине коснулась и аэропорта в Днепре.

Аэропорт «Днепропетровск» переименовали в «Днепр». Новое название уже зафиксировано в сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах и в реестрах. Об этом 8 апреля сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По словам министра, весной 2021 года жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт. Также в Днепре начали строить новый терминал, открытие которого запланировано на конец 2022 года. А к концу 2023 года в Днепре должна появиться новая взлетно-посадочная полоса.

С подписанием договора по «открытому небу» и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности, — добавил Криклий.

Напомним, 22 февраля во время своего выступления на форуме в Киеве «Украина-30: Инфраструктура» президент Владимир Зеленский назвал цели на 2021 год в авиационной отрасли. Глава государства говорил о программе развития региональных аэропортов. В частности, в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и Днепре.