Аеропорт Дніпра декомунізували

Аеропорт Дніпра. Фото: Владислав Криклій у Facebook

https://racurs.ua/ua/n152948-aeroport-dnipra-dekomunizuvaly.html

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Декомунізація в Україні торкнулася й аеропорту в Дніпрі.

Аеропорт «Дніпропетровськ» перейменували у «Дніпро». Нова назва вже зафіксована у сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах та в реєстрах. Про це 8 квітня повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на власній сторінці у Facebook.

За словами міністра, навесні 2021 року жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт. Також у Дніпрі почали будувати новий термінал, відкриття якого заплановане на кінець 2022 року. А до кінця 2023 року в Дніпрі повинна з’явитися нова злітно-посадкова смуга.

З підписанням договору щодо «відкритого неба» та поступовим відновленням авіаційної сфери та економіки після кризи, вірю, що новий сучасний аеропорт відкриє для міста і регіону реально нові можливості, — додав Криклій.

Нагадаємо, 22 лютого під час свого виступу на форумі у Києві «Україна-30: Інфраструктура» президент Володимир Зеленський назвав цілі на 2021 рік в авіаційні галузі. Глава держави говорив про програму розбудови регіональних аеропортів. Зокрема, в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та Дніпры.