Відновили і відразу декомунізували радянську стелу під Києвом

На стелі під Києвом георгіївську стрічку за добу зафарбували у жовто-синій колірhttps://racurs.ua/ua/n154328-na-steli-pid-kyievom-georgiyivsku-strichku-za-dobu-zafarbuvaly-jovto-synou-farbou.htmlРакурс
Під Києвом вирішили оновити радянську стелу до 9 травня. Але дуже швидко «виправилися» і декомунізували.
Курйозний випадок стався у селищі Рокитне Київської області. Там досі височить монумент у вигляді георгіївської стрічки, забороненої в Україні. Нещодавно всю цю «красу» вирішили оновити до 9 травня — «колорадську» стрічку пофарбували й повісили на неї традиційний радянський символ у виді зірки з серпом і молотом.
Про це розповів журналіст Роман Малко, який оприлюднив фото оновленої комуністичної символіки.
Після того, як фото стели розлетілися в соцмережах і місцеві жителі висловили своє обурення, влада селища вирішила оновити стелу знову. Тепер монумент перефарбований в жовто-блакитні кольори, а зірку демонтували.
Декомунізація тривала всього кілька годин, каже журналіст.
Поки ми приїхали — зірку зняли, набрали жовто-синьої фарби, та зараз будуть перемальовувати цей мусор та непотріб, — написав він і розмістив фото «декомунізації».