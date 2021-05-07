Відновили і відразу декомунізували радянську стелу під Києвом

https://racurs.ua/ua/n154328-na-steli-pid-kyievom-georgiyivsku-strichku-za-dobu-zafarbuvaly-jovto-synou-farbou.html

Ракурс

Під Києвом вирішили оновити радянську стелу до 9 травня. Але дуже швидко «виправилися» і декомунізували.

Курйозний випадок стався у селищі Рокитне Київської області. Там досі височить монумент у вигляді георгіївської стрічки, забороненої в Україні. Нещодавно всю цю «красу» вирішили оновити до 9 травня — «колорадську» стрічку пофарбували й повісили на неї традиційний радянський символ у виді зірки з серпом і молотом.

Про це розповів журналіст Роман Малко, який оприлюднив фото оновленої комуністичної символіки.

Після того, як фото стели розлетілися в соцмережах і місцеві жителі висловили своє обурення, влада селища вирішила оновити стелу знову. Тепер монумент перефарбований в жовто-блакитні кольори, а зірку демонтували.

Декомунізація тривала всього кілька годин, каже журналіст.