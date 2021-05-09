Маршрут. Фото: Киеввласть

https://racurs.ua/ua/n154368-dodatkovi-marshruty-na-pomynalni-dni-zapustyly-v-kyievi-spysok.html

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У Києві на поминальні дні запустили додаткові маршрути громадського транспорту, які доставлятимуть киян до міських кладовищ.

Біля кладовищ чергуватимуть патрульні поліцейські. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що всі перевезення на поминальні дні здійснюватимуться з дотриманням карантинних обмежень. У місцях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні особи від КМДА, а біля кладовищ — патрульна поліція Києва та Київської області.













Зокрема, відсьогодні, 9 травня, заборонена парковка на вулиці Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів по вулиці Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом вирішили оновити радянську стелу до 9 травня. Але дуже швидко «виправилися» й декомунізували. Курйозний випадок стався в селищі Рокитне Київської області.