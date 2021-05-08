Зеленский объяснил, для чего украинцам День памяти и примирения

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, не является «заменой» 9 мая.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 8 мая, в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, лозунг Дня памяти и примирения «никогда снова» прежде всего имеет очень конкретное значение — «никогда не забыть».

Поэтому и отмечается во многих странах этот День — памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она — общая, одна на всех в мире, — подчеркивает Зеленский.

Зеленский призывает не забывать, что Вторая мировая война была самой страшной в истории человечества, а нацизм — злом.

И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения, — отмечает президент.

Также Зеленский отмечает, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма.

И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя, — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что обязанность всех людей, особенно руководителей государств — уважать созданные после Второй мировой войны международные институты и правила для поддержки глобального мира.