День памяти и примирения. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n154338-8-maya-otmechaut-den-pamyati-i-primireniya.html

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День памяти и примирения — памятный день, который отмечается 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии.

В соответствии с указом президента Украины, который был подписан в 2015 году, целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражение почтения всем борцам против нацизма.

8 мая 1945 года антигитлеровская коалиция официально приняла «Акт о безоговорочной капитуляции» Вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником Оперативного штаба генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница.

Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицирован на следующий день в Берлине. По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднования. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, эти дни были провозглашены посвященными памяти жертв войны.

В Украине этот праздник впервые отметили в 2015 году. Тогда прошли первые официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны и победы над нацизмом, которые продолжались два дня — 8 и 9 мая. Планировалось, что и в дальнейшем в Украине почтение памяти погибших будет начинаться 8 мая — вместе с Европой и миром, и продолжаться до традиционного 9 мая.

Отметим, что Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. На стороне Объединенных Наций воевали украинцы в составе армий Великобритании и Канады (45 тыс. человек), Польши (120 тыс. человек), СССР (более 7 млн), США (80 тыс.) И Франции (6 тыс.), а также освободительного движения в самой Украине (100 тыс. в УПА) — всего более 7 млн человек.

Более 2,5 миллиона украинцев были награждены советскими и западными медалями и орденами, более 2 тыс. стали Героями Советского Союза, из них 32 — дважды, а лучший ас союзной авиации Иван Кожедуб — трижды.