День пам’яті та примирення. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n154338-8-travnya-vidznachaut-den-pam-yati-ta-prymyrennya.html

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День пам’яті та примирення — пам’ятний день, який святкують 8 травня, у річницю капітуляції нацистської Німеччини.

Відповідно до указу президента України, що був підписаний у 2015 році, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму.

8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням президента Німеччини Карла Деніца.

Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні святкування. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, присвяченої до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, ці дні було проголошено присвяченими пам’яті жертв війни.

В Україні цей день вперше відсвяткували у 2015 році. Тоді пройшли перші офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни та перемоги над нацизмом, які тривали два дні — 8 та 9 травня. Планувалося, що й надалі в Україні вшанування загиблих розпочинатиметься 8 травня — разом із Європою та світом, і продовжуватиметься традиційно 9 травня.

Зауважимо, що Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом і союзниками Німеччини. На боці Об'єднаних Націй воювали українці в складі армій Великої Британії та Канади (45 тис. осіб), Польщі (120 тис.), СРСР (понад 7 млн), США (80 тис.) і Франції (6 тис.), а також визвольного руху в самій Україні (100 тис. в УПА) — разом понад 7 млн осіб.

Понад 2,5 мільйона українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, понад 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з них 32 — двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб — тричі.